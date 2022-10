‘Blind Gekocht’-makelaar Béa neemt ontzettend moeilijke beslissing: “Ik ben enorm diep gegaan”

Helaas: ‘Blind Gekocht’-makelaar Béa Vandendael zal even niet meer op tv te zien zijn. Op eigen vraag zal ze niet opduiken in het nieuwe seizoen van het populaire programma. Daar heeft de bekendste makelaar van Vlaanderen een goeie reden voor, laat ze weten via Instagram.

LEES OOK. ‘Blind gekocht’-makelaar Béa Vandendael over bijzondere leefsituatie en werk: “Wat betaalbaar is, mist basiscomfort”

“Na 4 seizoenen, 33 afleveringen en 29 spannende huisaankopen heb ik, met veel pijn in het hart, besloten om een Blind Gekocht-pauze in te lassen”, laat Béa Vandendael, op tv vaste compagnon van de Herkse interieurarchitect Bart Appeltans, weten. “De voorbije jaren waren heel pittig en zeker de afgelopen twee jaar ben ik enorm diep moeten gaan in de zoektocht naar de ideale droomwoningen. Door de coronapandemie was de huizenmarkt oververhit en de combinatie van lagere budgetten, hogere prijzen én hogere verwachtingen maakten het er niet gemakkelijker op.” Blind Gekocht combineren met haar drukke job bij ERA IMMPULS, is te veel geworden. “Ik heb moeten beslissen om wat minder hooi op de vork te nemen. Dat is echt een ontzettend moeilijke beslissing, maar het is gewoon belangrijk om mijn gezondheid nu even op de eerste plaats te zetten, hoeveel moeite me dat ook kost.”

Lanaken

Dat het jongste seizoen van Blind Gekocht geen walk in the park was, werd al snel duidelijk: zo moest Béa dit jaar in de buurt van Lanaken op zoek naar een woning binnen een budget van amper 170.000 euro. Bloed, zweet en tranen kostte het, maar na een noodkreet van de makelaar in HBvL, werd er via een lezerstip toch nog een pand gevonden. Het geluk van de Rekemse Bianca kon niet op toen ze het goeie nieuws vernam, en ook Bart en Bea hielden het niet droog. “Daar doe je het voor”, zei de roodharige makelaar toen ze zag hoe tevreden mama Bianca en dochter Jitse waren met de woning.

LEES OOK. Bea vindt op de valreep huis voor Bianca in ‘Blind Gekocht’ dankzij oproep in HBvL

(lees hieronder verder)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wie de afwezigheid van Béa zal opvangen wordt later bekendgemaakt. Béa laat wel nog weten dat dit niet noodzakelijk een definitief afscheid is van het programma: “Blind Gekocht en iedereen van het team hebben een heel speciaal plekje in mijn hart.”

Interieurarchitect Bart Appeltans uit Herk-de-Stad was er samen met Béa bij vanaf seizoen één: “Ik begrijp natuurlijk dat ze even nood heeft aan een beetje rust”, reageert hij. “We hebben allemaal wel eens een moment in ons leven dat we wat gas terug moeten nemen. Ik hoop toch dat we in de toekomst samen nog eens voor de camera gaan staan.”

Ook de Genkse presentator Jani Kazaltzis vindt het afscheid een spijtige zaak: “Ik weet dat het een hele moeilijke beslissing is geweest, maar je moet altijd je hartje volgen. Dat is het allerbelangrijkste.”

ansm