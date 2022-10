Tongenaar riskeert 12 maanden voor cannabisplantage van 98 planten

Op 6 november 2019 deed de politie een huiszoeking in de woning van de Tongenaar nadat er een tip binnenkwam van een cannabisplantage. In totaal vonden de inspecteurs 98 planten en een hele uitrusting om plantage in werking te houden zoals lampen, een dompelpomp, een airco en verschillende transformatoren. Uiteindelijk werd er ook een stroomaftakking ontdekt.

De dertiger gaf de feiten toe en wees naar zijn financiële problemen. “Ik ben zelfstandige maar ik had veel klanten die niet betaalden”, zo sprak hij voor de Tongerse rechter. “Ik heb een gedeelte van het materiaal in een Nederlandse growshop gekocht. In het begin ging het niet zo makkelijk, omdat ik veel last had van vochtigheid en schimmels.” Uiteindelijk kon de man naar eigen zeggen slechts een keer oogsten.

12 maanden cel

De procureur eist een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 8.000 euro. Volgens zijn raadsman is de redelijke termijn overschreden. “Het is drie jaar geleden en dat voor zo’n makkelijk onderzoek. Drie jaar is lang, veel te lang”, zo klonk het. Daarom vraagt hij een eenvoudige schuldigverklaring en ondergeschikt een celstraf met uitstel.

Vonnis volgt op 4 november.