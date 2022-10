Groenten als basis van elk gerecht: zo voedt Evy Gruyaert haar lichaam

Wat we eten speelt een belangrijke rol in hoe energiek en gezond we ons voelen. Dat voelde ook Evy Gruyaert toen ze zich tijdens de pandemie even verloor in te veel comfortfood. In haar nieuwe boek Start to feel great geeft ze tal van tips en tricks, waarvoor ze de nodige kennis haalt bij experten. Voor Billie deelt ze haar wijsheid. In les 4, ‘Nurture & Nourish’, vertelt ze hoe je best voor je lichaam kan zorgen met voeding. “Je bent geen vuilnisbak waarin je zomaar om het even wat dumpt.”

“You can only feel great if you are nurtured and nourished, zo denk ik erover. En één ding hebben we allemaal met elkaar gemeen: we zijn ervaringsdeskundigen in eten. We kunnen niet zonder. Maar wat is nu een normale, gezonde relatie tot voeding? Welke voeding is überhaupt gezond? Hoe moet je eten? Er zijn zoveel mogelijke aanpakken. Bestaat er wel een one-size-fits-all? Michaël Sels, hoofddiëtist bij UZA, bekend van njam! en zijn Lekker Lang Leven boeken hielp me op weg met dit hoofdstuk.”

“Belangrijk is dat je crashdiëten laat voor wat ze zijn, stuur jezelf niet op strafkamp. ‘Niet’ en ‘nooit’ zijn weinig motiverend en enthousiasmerend, en zulke strenge regimes hou je toch niet vol op lange termijn. Beter is het om je de vraag te stellen hoe je het best voor jezelf en je lichaam zorgt. Je bent geen vuilnisbak, waarin je zomaar om het even wat dumpt. Wat is de meest liefdevolle keuze die je qua voeding voor jezelf kan maken? De bedoeling is om rust te vinden in je relatie met voeding.”

“Wist je dat slechts vijf procent van de Belgen de vooropgestelde norm qua hoeveelheid groenten per dag haalt en slechts tien procent de norm wat betreft fruit? Begin met jezelf uit te dagen om elke dag 500 gram groenten en fruit te eten, zo creëer je een positievere focus voor jezelf dan denken in termen van wat je niet ‘mag’ eten. Direct voordeel: je krijgt meer goede stoffen binnen zoals vezels, mineralen en vitaminen. Indirect zal je automatisch minder toegevoegde suikers of vlees gaan eten. Als het gaat over je warme maaltijd, zorg je er best voor dat de helft van je bord bestaat uit groenten. Het kan zo simpel zijn als de helft van je pastaslierten bij de spaghetti bolognese vervangen door courgetteslierten, of de helft van de rijst door bloemkoolrijst. Zo bestaat al de helft van je maaltijd uit groenten en heb je een goed bord samengesteld. Of probeer al eens om in twee maaltijden per dag groenten te verwerken en op die manier jezelf een nieuwe gewoonte aan te leren. Zorg bijvoorbeeld voor wat salade of een soep bij je lunch.”

“Word je ook bewuster van wat je eet. Eet, proef en kauw bewust in plaats van zomaar iets tussen twee vergaderingen door naar binnen te spelen. Schakel even alle prikkels uit en eet gewoon. Proef wat er op je vork zit en kauw elke hap minstens dertig keer. Je doet er je spijsvertering een plezier mee. Een bijkomend voordeel is dat je zo sneller aanvoelt of je verzadigd bent of niet. Je moet immers zorgen dat je verzadigd bent. Honger is een slechter raadgever!”

“Als je denkt dat ik makkelijk praten heb, ook ik worstel soms met gezond eten en mijn gewicht. Zo was ik tijdens de pandemie wat aangekomen want ik ‘verdiende’ comfortfood om heel die coronacrisis te compenseren, weet je wel. Maar op een bepaald moment besloot ik om eens eerlijk en bewust naar m’n voeding te kijken. Er was maar een iemand die iets kon doen aan die paar kilootjes te veel, en dat was ikzelf. Ik weet beter wat ik eet en ik eet bewuster. Ik ontzeg mezelf niks, maar geniet er net heel erg van als ik eens iets eet of doe dat minder goed voor me is. Gezond eten is niet het doel, maar wel een middel om de beste versie van mezelf te blijven.”