Europa investeert al acht jaar in flora en fauna rond Sint-Pietersberg

Het Europese project ‘Life Pays Mosan’ is 100 maanden oud en loopt na acht jaar op zijn einde. “Er is de voorbije acht jaar heel wat gebeurd op de Sint-Pietersberg en daarbij was de nauwe grensoverschrijdende samenwerking werkelijk voorbeeldig”, zegt Gabriël Erens (Natuurpunt Riemst). “Van Vlaamse zijde waren Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg en de Universiteit Gent betrokken bij het Life Pays Mosan-project, van Waalse zijde Natagora en het Département de la Nature et des Forêts en van Nederlandse zijde Natuurmonumenten. Samen hebben we gewerkt - ieder op zijn grondgebied - aan de herstelling van de typische kalkgraslanden en de onderlinge verbinding ervan waar dat mogelijk was. Verder ook aan de herstelling van de habitat van de vleermuizen en de verbetering van de kwaliteit van de bossen.”

Hoeve Caestert

“We hebben binnen het Life Pays Mosan-project van 2014 tot op vandaag de schrale graslanden aangepakt”, vertelt Philippe Funcken van Natagora, de Waalse tegenhanger van Natuurpunt. “We hebben meer dan 200 ha bijkomende gronden aangekocht, beschermd, hersteld en beheerd. Ook hebben we 52 km heggen aangeplant en 1.500 hoogstamfruitbomen. Er werden 55 poelen aangelegd en 24 broedplaatsen gecreëerd of verbeterd. Maar het blijft een proces van lange adem. Binnenkort openen we hier in de Hoeve Caestert een tweetalig bezoekerscentrum om iedereen te laten kennismaken met dit unieke landschap.”

Vleermuizen

Het Nederlandse Natuurmonumenten bleef ook niet stilzitten volgens projectleider André Hassink. “De voorbije jaren hebben we 24 ha gronden aangekocht, hebben we ingezet op het realiseren van corridors tussen de vele versnipperde percelen en op het behoud van het bocagelandschap. Ook werden de graslanden verbeterd onder meer door begrazing met schapen en hebben we speciale aandacht geschonken aan de habitat van de vleermuizen en van onze grootste kever: het vliegend hert.”

Altenbroek

Projectleider Joost Dewyspelaere van Natuurpunt benadrukte de investering in machines om met name de graslanden, hagen, houtwallen en bossen te onderhouden en te verbeteren. “Ruim 100 ha grasland werd en wordt uitgemijnd van fosfaat door een intens maaibeheer zodat de biodiversiteit met bloemrijke weilanden op termijn kan terugkeren. Ook met het Domein Altenbroek in Voeren hebben we plannen. Daar gaan we een mozaïek aan graslanden - die we aangekocht hebben - beheren en inzetten op het herstel van de biotopen en soorten.”

Het project Life Pays Mosan kon rekenen op de steun van de Europese Commissie en beoogde het herstel van de natuur in het bekken van de Maas en haar zijrivieren, tussen de Ardennen en Maastricht.

Eddy Vandoren