Vijf beroepsdossiers tegen bouw van windturbine op grens met Moelingen

Eind juli heeft de Waalse Regio (Région Wallonne) een bouwvergunning goedgekeurd voor de constructie van een windturbine van 150 meter hoog met een kracht van 4,2 MW. Deze turbine zou gebouwd worden aan de Maastrichterstraat in Visé vlak in de buurt van de taal- en provinciegrens met Voeren. De turbine zou een équivalent kunnen leveren van het verbruik van 2500 gezinnen en een belangrijke vermindering betekenen van de CO2 in de atmosfeer. De opgewekte elektriciteit zou dienen voor het bedrijf Knauf. Naar verluidt werden er 5 beroepsdossiers ingediend bij de Waalse Regering. Onder meer de gemeente Voeren, de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten, de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Limburg hebben bezwaren en hebben beroep aangetekend. De werken worden daardoor uitgesteld, mogelijk geannuleerd.

(nm)