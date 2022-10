Oudsbergen is een winnaar: gemeente is ‘Meer Mobiele Gemeente 2022’

Samen met De Lijn en Inter – Toegankelijk Vlaanderen investeert Oudsbergen in toegankelijke mobiliteit. Als enige Limburgse gemeente werd Oudsbergen genomineerd voor de vakjuryprijs. Burgemeester Marco Goossens (cd&v) spoorde met de trein naar Gent voor de proclamatie. “Zelf voorzien we 32 0000 euro voor de uitbouw van veilige bushaltes. Ook de Hoppinpunten, via budgetten van AWV, zijn opgenomen in deze projecten. AWV plant verbeterde fietsstallingen in Opglabbeek centrum en bij Van Craenenbroek.”

Haltes

Wevelgem won in deze categorie en mag 50.000 euro investeren. “Onze ambitie blijft tegen 2030 100% toegankelijkheid van de halte-infrastructuur van openbaar vervoer te implementeren. Dat zal dus deels met eigen middelen gebeuren”, zegt burgemeester Marco Goossens. Participatie van elke doelgroep, jongeren, senioren en personen met een handicap, is hierbij essentieel. “We zetten in op toegankelijke haltes en Hoppinpunten, projecten die we planmatig zullen uitrollen” besluit Goossens.

De themadag, vakjury- en publieksprijs voor Meer Mobiele Gemeente/Stad is een nieuw initiatief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid), de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), De Lijn en Inter - Toegankelijk Vlaanderen en zal tweejaarlijks georganiseerd worden. (rdr)