LIVE. Er wordt geloot voor het EK 2024, wie worden de tegenstanders van de Rode Duivels?

Ex-finalisten staan in de voor de loting

Zoals gewoonlijk wordt de loting verzorgd door ex-voetballers. Voor de loting in Frankfurt bestijgen straks Jürgen Klinsmann (EK gewonnen met Duitsland in 1996), Karl-Heinz Riedle (verliezend finalist met Duitsland in 1992), Gianluca Zambrotta en Demetrio Albertini (verliezende finalisten met Italië in 2000) het podium.