Thiam hoort bij drie finalisten voor titel van Europees atlete van het Jaar

Op 16 september werd een shortlist met tien namen bekendgemaakt op basis van een keuze van een expertenpanel. Vervolgens kon gedurende twee weken worden gestemd op de kandidaten. De stemmen werden gelijk (1/4e) verdeeld onder het publiek, aangesloten federaties, media en experten.

Als finalisten blijven Thiam (28), Bol (22) en Mahuchikh (21) over. De winnares wordt op 22 oktober bekendgemaakt tijdens de Golden Track awards in het Estse Tallinn. Geen van de drie staat al op de erelijst. Vorig jaar won de Nederlandse Sifan Hassan.

Nafi Thiam kroonde zich deze zomer in het Amerikaanse Eugene voor de tweede keer tot wereldkampioene zevenkamp en verlengde kort daarna haar Europese titel in het Duitse München. In Eugene lukte ze haar tweede hoogste puntentotaal ooit (6.947).

Femke Bol was in 2022 goed voor zeven medailles op grote kampioenschappen. Tijdens het EK in München veroverde ze goud op de 400m, 400m horden en 4x400m. Ze werd zo de eerste atleet (man/vrouw) ooit die op een EK de dubbel 400m-400m horden lukte. Daarvoor had ze in Eugene WK-zilver gewonnen op de 400m horden en 4x400m gemengd. Tijdens het indoorseizoen begin dit jaar snelde ze op het WK in Belgrado naar zilver op de 400m en 4x400m.

Yaroslava Mahuchikh was in maart in Belgrado goed voor de wereldtitel hoogspringen in zaal. Tijdens de zomer werd ze vicewereldkampioene in Eugene en Europees kampioene in München, allemaal op haar 20ste. Haar beste sprong bewaarde ze voor de Memorial Van Damme in Brussel waar ze begin vorige maand over 2m05 wipte. (belga)