Diefstallenplaag in bestelwagens: al 14 inbraken in één maand in Hasselt en Zonhoven

De politie LRH heeft sinds begin september al 14 inbraken in bestelwagens binnengekregen. De dieven slaan vooral in Hasselt toe. Ze viseren duur elektrisch werkmateriaal zoals boormachines.

Volgens de politie LRH is er om de twee jaar wel een inbrakenpiek in werkcamionettes. “In 2018 en 2020 waren er in de maanden september en oktober telkens 12 inbraken in bestelwagens”, zegt woordvoerder Jessica Dedroog. “In 2019 en 2021 ging het in die periode maar om vijf inbraken. Voor 2022 zitten we nu al aan 14 feiten sinds begin september, en het is nog maar begin oktober. Het is dus zeker een fenomeen op dit moment.”

De dieven slaan vooral in onze provinciehoofdstad toe: 10 van de 14 inbraken werden in Hasselt gepleegd, de overige 4 in Zonhoven. De omgeving rond Kermt lijkt het meest geviseerd te worden. Er is onder meer sprake van diefstallen in de Rootstraat, de Holrakkerstraat, de Monninxstraat en de Regenbooglaan.

Duur materiaal

“We zien feiten waarbij er een gaatje wordt geboord in de buurt van het slot om in te breken in de bestelwagen. Soms wordt het slot ook geforceerd. Al zijn er ook camionettes waar er geen schade is. De dieven stelen vooral elektrisch werkmateriaal zoals boormachines. Vooral het duurdere materiaal wordt geviseerd”, zegt Dedroog.

“Daarom raden we iedereen aan om de duurste materialen niet in bestelwagens te laten liggen, of toch zeker niet zichtbaar. Wie verdachte gedragingen ziet, meldt dat best zo snel mogelijk via het noodnummer 101. Wie een inbraak of een poging tot inbraak vaststelt, komt best zo snel mogelijk aangifte toen bij ons.”