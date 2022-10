Thibaut Courtois ontbreekt ook dit weekend in doel van Real Madrid maar zal klaar zijn voor Clasico van volgende week

Real Madrid kan zaterdagavond in het competitieduel op het veld van buur Getafe nog geen beroep doen op Thibaut Courtois. De doelman sukkelt al sinds de laatste Nations Leaguewedstrijden met zenuwpijn in de onderrug en ontbrak daardoor in de Champions League tegen Shakhtar (2-1 winst) en in La Liga tegen Osasuna (1-1).