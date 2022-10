Eric Henrotay, een hertenhouder uit Houthalen-Helchteren, gaat het Wolf Fencing Team helpen. De man verloor in augustus zelf drie hertjes na een wolvenaanval. Hij is geen fan van de wolf, maar beseft wel dat we onze dieren maar beter kunnen beschermen tegen de wolf. Hij vraagt ook meer hulp van Vlaanderen. Intussen vroeg Henrotay ook een schadevergoeding in voor zijn herten. Maar die krijgt hij uiteindelijk niet.