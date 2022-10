Met de tip van Sven Ornelis haal jij de 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Radiopresentator Sven Ornelis is een fervent wandelaar en wandelt zo’n 100 km per week. Zijn tip? “Begin er gewoon aan: die eerste meters zijn de lastigste.”

“Je hoeft geen lycra pakje aan zoals wanneer je zou wielrennen en ook met wat kilo’s te veel is wandelen een sport die iedereen gemakkelijk kan doen. Het is zo simpel als naar buiten stappen en het doen. En toch: net zoals bij alle andere sporten is het allerlastigste aan wandelen, vertrekken. Er zijn altijd redenen om het niet te doen. Je kunt ook in je zetel zitten met een glas wijn, er zit een deadline in de weg, en dat is toch lastig zo een uur wandelen? Nee, dat is het niet, het is enkel die eerste meters lastig. Daarna begin je te voelen dat het deugd doet, dat je lijf er nood aan had, dat je hoofd leeg wordt, dat je mooie dingen rond je ziet, en dan ben je vertrokken. Begin er dus gewoon aan. Weet dat die eerste stap de moeilijkste is, trek je wandelschoenen toch aan en ga naar buiten.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.