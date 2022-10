Opvallend en gedurfd! Nottingham Forest legt coach langer vast ondanks rode lantaarn

Steve Cooper heeft zijn contract als trainer van Nottingham Forest verlengd tot 2025. Opmerkelijk, want de club van Orel Mangala staat laatste in de Premier League.

Cooper (42) kwam in september 2021 aan het roer bij Nottingham na twee seizoenen op de bank bij Swansea. Vorig seizoen leidde de Welshman het team naar een plaats in de Premier League, voor het eerst sinds 1999, na winst in de barrages tegen Huddersfield.

Dit seizoen staat de ploeg bij haar terugkeer bij de elite na acht matchen twintigste en laatste met 4 punten. “Het is belangrijk dat we nu volledig op voetbal focussen”, klinkt het. “Als groep gaan we er alles aan doen om het team te helpen te klimmen in het klassement.” (belga)