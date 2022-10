Met de tip van Paul en Carolien haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Topsportcoach Paul Van Den Bosch (Energy Lab) en zijn dochter Carolien (welzijnscoach en spreker bij Better Minds at Work) schreven samen het boek De ideale dag. Hun tip? “Steel stappen gedurende je dag.”

Paul: “Steel stappen! Beweeg elk moment dat je daarvoor de gelegenheid krijgt in je dagelijkse leven. En die gelegenheden doen zich veel meer voor dan je denkt. Ga je winkelen? Parkeer je auto dan een eindje van de winkel in plaats van zo dicht mogelijk. Ben je te vroeg op een meeting? Ga niet zitten wachten, maar loop een rondje in de buurt. Zou bouw je stappen op, zodat het surplus dat ’s avonds dan nog moet gebeuren, niet onmogelijk lijkt. Onderbreek ook je zitpatroon om de 45 minuten, met een actieve pauze: speel met je hond, loop de trap op en af.”

Carolien: “Een vrouwelijke coachee gaf me de tip om niet in een keer met een volle wasmand naar boven te lopen, maar elke keer als je klaar bent met een stapeltje gestreken was, de trap op en neer te lopen. Ook op je werk kan je beweging integreren. Telefoneer terwijl je rondwandelt. Doe een-op-een meetings al wandelend. Het is gezond en je bent wellicht creatiever. Zelfs evaluatiegesprekken kunnen wandelend gebeuren. Dat geeft het extra voordeel dat de spanning die veel mensen daarbij voelen, wegebt. Hiërarchie valt wat weg en het is vaak ook makkelijker om vrijuit te spreken als je niet constant in elkaars ogen moet kijken. Misschien iets om aan de baas voor te stellen?”

