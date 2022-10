Politie rolt bende op die inbreekt terwijl bewoners naar de kerk gingen

De politie heeft een bende opgerold die verdacht wordt van een reeks inbraken in Oost- en West-Vlaanderen. “De bende observeerde onder meer kerkgangers en marktkramers om vervolgens op een latere dag in te breken, ervan uitgaand dat er op dat moment niemand aanwezig was in de woning”, meldt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen.

De lokale politie van Geraardsbergen-Lierde stelde begin dit jaar vast dat er zeven inbraken in woningen werden gepleegd op het moment dat de slachtoffers naar de kerk waren. “Ook in naburige politiezones deden er zich dergelijke feiten voor en het parket Oost-Vlaanderen besloot de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen te belasten met het verder onderzoek van in totaal 20 gelinkte woninginbraken”, zegt de federale politie.

Uit het onderzoek kwamen verdachten in beeld uit de regio van Saint Ghislain in Henegouwen. De buit bestond vooral uit geld en juwelen gestolen, zegt de politie. “Op 3 oktober heeft de FGP Oost-Vlaanderen drie huiszoekingen uitgevoerd bij de verdachten in Quaregnon en Saint-Ghislain. In Quaregnon werd een 19-jarige man meegenomen voor verhoor, in Saint-Ghislain twee broers van 35 jaar en 45 jaar oud. De beide broers zijn gekend voor voorgaande feiten en de oudste broer bleek vrij te zijn onder voorwaarden.”

De verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. De twee broers werden aangehouden en de jongste verdachte werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden.