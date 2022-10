Met de tip van Lies Helsloot haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Gezondheidscoach Lies Helsloot is auteur van Wandel je slank en gelukkig en Beweeg je slank en gelukkig, waarbij ze mensen helpt naar een gezonde en actieve levensstijl. Haar tip? “Met de juiste schoenen loop je op wolkjes.”

LEES OOK:

“Sprokkel stapjes doorheen de dag. Zeker als je een zittend beroep hebt, is dat een uitdaging. Naast mijn bureau staat een minitrampoline: elke 45 min spring ik daar 1 minuut op. Dat levert me 250 stappen op maar is ook extra gezond omdat het de lymfedrainage in je lichaam stimuleert, die de afvalstoffen in onze cellen afvoert. Je kunt ook springen zonder trampoline, denk aan de jumping jacks, maar dat is wel iets zwaarder voor je gewrichten. Stel nu dat je acht uur aan je bureau werkt, neem je dan voor elk uur drie minuten lang te springen. Dan heb je eigenlijk al 6.000 stappen gezet door te plaatse te springen, dansen en je af te reageren. Dat en een glas water: meer heb je niet nodig om weer vol energie achter je pc te kruipen, en het is gezonder dan koffie! Een tweede, belangrijke tip: zorg dat je op wolkjes loopt en kies voor de gepaste wandelschoen! Zo’n 80 procent van de mensen die ik coach, beginnen met de foute schoenen, wat leidt tot blessures en uiteindelijk tot stoppen met wandelen. Ga niet wandelen op je baskets. Ze zijn misschien wel mooi maar je saboteert je voeten, knieën en rug op die manier. Ook een bergschoen is niet geschikt als beginnend wandelaar. Mijn advies? Ga naar Runner’s lab, laat je wandelpatroon analyseren en kies dan een comfortabel en zacht model dat aangepast is aan jouw voeten!”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.