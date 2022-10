Onze besparingstip: Laagjes, laagjes, laagjes

Wie warm gekleed is, moet minder stoken. Veel mensen denken dat dat gewoon véél kleren aandoen is. “Maar eigenlijk is het ook belangrijk hoé je dat doet”, zegt Johanna Louwagie, kwaliteitsmanager en adviseur fysische proeven in het Centrum voor Textieltechnologie (UGent). “Je begint met een aansluitend onderlijf, met lange mouwen, dat warm aanvoelt. Dat steek je in je broek: zo blijft de lucht tussen je lijf en de stof goed gevangenzitten. Trek er dan een loszittend hemd of bloes over aan en steek die ook in de broek: ook die lucht blijft dan goed zitten. Op die manier heb je al drie laagjes aan: ook die stilstaande lucht telt eigenlijk als een laag. Als je binnen blijft, kun je verder laagjes opbouwen met een warme ruime pull. Moet je naar buiten? Eindig dan met winddichte jas.”