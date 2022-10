Grieperige Dylan Teuns moet afzeggen voor Ronde van Lombardije

Dylan Teuns is er zaterdag niet bij in de Ronde van Lombardije. De Limburger is onvoldoende hersteld van een griep die hij in Italië te pakken kreeg.

De winnaar van de Waalse Pijl moest om die reden op 1 oktober de Ronde van Emilië staken en vloog terug naar Halen om uit te zieken. Dat proces ging niet voldoende snel.

Teuns en Israel-Premier Tech hadden nochtans veel verwacht van het laatste wielermonument van het seizoen, een klassieker waarin hij vier jaar geleden nog derde eindigde in Como achter de Franse winnaar Thibaut Pinot en de Italiaan Vincenzo Nibali.

Door dit forfait zit het seizoen van Teuns er meteen op. De in augustus van Bahrain Victorious naar Israël - Premier Tech verhuisde Limburger reed een sterk voorjaar met winst in de Waalse Pijl als hoogtepunt. Ook in de Tour toonde hij zich zeer bedrijvig maar zat ritwinst er deze keer niet in.

