Wolverhampton-speler Pedro Neto staat voor enkeloperatie en mist WK met Portugal

Pedro Neto moet een operatie aan de enkel ondergaan. Het nieuws werd bevestigd door zijn werkgever Wolverhampton. Door die ingreep moet de Portugese aanvallende middenvelder een kruis maken over het WK in Qatar.

De 22-jarige Neto viel vorig weekend geblesseerd uit op het veld van West Ham United (2-0 verlies). Hij werd toen na 24 minuten gewisseld. Deze week volgde meer onderzoek en daaruit bleek er schade aan de ligamenten. Volgens de Wolves moet Neto onder het mes. “Dit betekent jammer genoeg dat hij niet fit zal zijn voor het komende WK”, klinkt het.

Neto debuteerde eind 2020 voor de Portugese nationale ploeg en verzamelde tot dusver drie caps (een goal). Hij miste het EK vorig jaar, waar Portugal in de achtste finales verloor van België, door een knieblessure.

Portugal is op het WK in Qatar ingedeeld in groep H met Ghana (24 november), Uruguay (28 november) en Zuid-Korea (2 december). (belga)