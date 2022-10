Onze besparingstip: zo bespaar je 300 euro per persoon per jaar met een spaardouche

Dat een douche nemen zuiniger is dan een bad, weten we allemaal. Maar niet elke douche is gelijk. Een regendouche met extra grote douchekop is heerlijk relaxerend, maar verbruikt heel wat water. Alles hangt af van de ‘volumestroom’: hoeveel water de douchekop doorlaat per minuut. Bij een regendouche kan dat gemakkelijk oplopen tot 15 liter per minuut. Een spaardouche verbruikt minder dan de helft, tot 7 liter per minuut.

Om te weten hoeveel water jouw douchekop verbruikt, kun je een emmer onder je douche zetten en meten hoeveel liter er na een minuut in de emmer zit. Is het meer dan 7 liter, dan kun je besparen door op zoek te gaan naar een nieuwe douchekop. Kijk naar de volumestroomklasse: Z (tussen 4,3 en 6,9 liter per minuut) is de zuinigste categorie. Een spaardouchekop hoeft niet meer te kosten dan een gewone: er zijn er al voor een bedrag tussen 10 en 30 euro. Energie-expert Joannes Laveyne (UGent) berekende dat een regendouche van vijf minuten vandaag bijna 1,30 euro aan gas kost, een verdriedubbeling tegenover enkele maanden geleden. Met een spaardouchekop is dat een derde. Reken dat uit op jaarbasis, en je krijgt een besparing van meer dan 300 euro per persoon in je huishouden!