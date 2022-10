Onze besparingstip: Bib in plaats van boekenwinkel: een besparing van 100 euro

Kun je enkel slapen als het lekker warm is in de slaapkamer? Investeer dan in een kersenpitkussen, warmwaterkruik of elektrisch deken en draai de verwarming toe. Door alleen te verwarmen in de ruimtes waar je het meeste bent, kun je een aardige som uitsparen. Het Nederlandse kenniscentrum Milieu Centraal berekende dat je 100 kubieke meter aardgas per jaar uitspaart door de verwarming in de slaapkamers uit te zetten. Aan de gemiddelde commerciële gasprijs van september is dat goed voor een besparing van 350 euro. Houd de deuren in huis zo veel mogelijk gesloten, maar let erop dat je genoeg verlucht: bij koud weer neemt het vocht in huis toe, en vochtige lucht vergt meer energie om te verwarmen.