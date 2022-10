Onze besparingstip: zo bespaar je tot 150 euro per jaar met een stekkerdoos

Het leven wordt in een razend tempo duurder, maar kleine ingrepen kunnen een positieve invloed hebben op je portemonnee. Het Belang van Limburg helpt je op weg met een hele reeks besparingstips in ons dossier SOS Energie.

Toestellen die je niet gebruikt, maar die toch stroom verbruiken: het is weggesmeten geld. Een huishouden heeft meer van zulke sluipverbruikers dan je zou denken, denk maar aan je tv-decoder, computers in slaapstand en gsm-opladers die in het stopcontact blijven steken. Elk toestel apart kost je niet veel, maar samen telt het snel op. Engie berekende in april nog dat sluipverbruik ons gemakkelijk 100 tot 150 euro per jaar kost, en intussen zijn de energieprijzen alleen maar gestegen.

Om er beter over te waken dat je jouw sluipverbruikers ’s avonds uitschakelt, is een stekkerdoos met schakelaar een handige investering: die heb je al vanaf 10 euro. Gebruik een stekkerdoos per thema, bijvoorbeeld voor alles wat met de tv te maken heeft, alle IT-materiaal of alle gsm-opladers. Met één druk op de knop schakel je alles volledig uit. Ook verkrijgbaar voor een prik: een ‘stand-by killer’ die automatisch toestellen uitschakelt die in slaapstand gaan. Wel opletten met uw tv-decoder: als je na het slapengaan programma’s wil opnemen, moet die op stand-by blijven staan. JVBo