Onze besparingstip: Ga op kierenjacht en bespaar 250 euro

Het leven wordt in een razend tempo duurder, maar kleine ingrepen kunnen een positieve invloed hebben op je portemonnee. Het Belang van Limburg helpt je op weg met een hele reeks besparingstips in ons dossier SOS Energie.

De verwarming opzetten blijft een dure zaak als er veel naden en kieren in je huis zitten. In een “lekke” woning stroomt koude lucht naar binnen en gaat verwarmde lucht eruit, waardoor die kouder aanvoelt. Ga daarom op kierenjacht. Een ideaal moment is wanneer het hard waait: ga voelen of je nog tocht voelt bij deuren, ramen en gaten waar leidingen doorheen lopen. De lekken die je vindt, kan je op verschillende manieren dichtmaken: met tochtband, borstels, siliconen, enzovoort .Het Nederlandse Milieu Centraal maakte de berekening voor een halfvrijstaande woning en schat dat je jaarlijks tot 70 m3 gas kan besparen door de kieren en spleten tochtvrij te maken. Aan de gemiddelde commerciële prijs van september scheelt dat zo’n 250 euro op je factuur!