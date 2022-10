Onze besparingstip: zet je cv-ketel op de juiste temperatuur en bespaar 200 euro

Door je cv-ketel optimaal in te stellen kun je heel wat besparen. Zo is er het ‘waterzijdig inregelen’ – zorgen dat verwarmingswater zich met hetzelfde debiet over de hele woning verspreidt – wat jaarlijks honderden euro’s uitspaart. Maar voor zo’n ingreep is al wat technische aanleg nodig. Een eenvoudigere bespaartip is eens kijken op welke watertemperatuur je cv-ketel ingesteld is. De installateur stelt de temperatuur van verwarmingswater vaak hoger in dan nodig, om zeker te zijn dat de installatie tijdens de koudste periode in een slecht geïsoleerd huis genoeg warmte afgeeft.

In Nederland kwam het zelfs tot een campagne: ‘Zet ‘m op 60’. 60 graden is namelijk warm genoeg om de winter door te komen. Volgens de campagne kun je 140 euro per jaar besparen door de ketel van 80 naar 60 graden te zetten. Tegen de gemiddelde commerciële gasprijs van september is dat zelfs meer dan 200 euro. Voor goed geïsoleerde huizen is zelfs 55 graden voldoende, zeggen experts. Let enkel op dat je de temperatuur van het tapwater (kraan en douche) niet lager dan 60 graden instelt, want dan loop je het risico op een legionellabesmetting.

JVBo