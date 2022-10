Meer en zwaardere overtredingen tijdens flitsmarathon: “Teleurstellend”

Ondanks de daling van het aantal gecontroleerde voertuigen waren er meer bestuurders in overtreding, aldus de politie. Zo reed deze keer 4,23 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel, daar waar dat tijdens de vorige editie in maart 2022 nog 3,82 procent was. Ook het aantal ingetrokken rijbewijzen voor te hard rijden lag met 318 intrekkingen hoger dan in het voorjaar.

Dat er zo veel bestuurders tegen de lamp liepen, terwijl de actie toch massaal werd aangekondigd, noemt de politie “teleurstellend”. Bovendien stelden de agenten vast dat het percentage bestuurders in overtreding jaar na jaar hoger is. Een mogelijke verklaring hiervoor is de verhoging van het aantal trajectcontroles, maar vooral ook de invoering van de nultolerantie, klinkt het.

De zeventiende editie van de flitsmarathon vond plaats op 556 locaties in ons land. De actie heeft als tweeledig doel de snelheid te verlagen en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. De terugkerende flitsmarathon is ook gericht op hardnekkige snelheidsovertreders.