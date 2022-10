De ‘honeymoon hideaway’ van Elvis en Priscilla Presley staat te koop

Elvisfans opgelet, want er is een nieuw stukje geschiedenis van The King te koop. Al moet je er wel wat centjes voor overhebben. De villa in Palm Springs waarin Elvis en zijn vrouw Priscilla het eerste jaar van hun huwelijk doorbrachten, staat nu namelijk te koop voor 5,6 miljoen dollar.

Een hele smak geld, maar je krijgt er gelukkig wel wat voor in ruil. De villa die werd ontworpen door architect William Krisel en in 1960 werd gebouwd, won twee jaar later namelijk de titel House Of Tomorrow van het magazine Look. Dit om de vele technologische snufjes die in het design verwerkt zaten, zoals ingebouwde stofzuigeropeningen in de muren en het ontwerp dat veel weghad van een ruimteschip.

LEES OOK:

De woonkamer met open haard. — © Chris Miller/One Point Media Group

In 1967, vlak na hun huwelijk, leasden de Presleys de villa voor een jaar. Daar hadden ze toen 21.000 dollar voor nodig, maar we twijfelen er niet aan dat dat bedrag dezer dagen een stuk hoger zou liggen. Met vier slaapkamers, drie badkamers, een zwembad, verschillende open haarden en meerdere salons ontbrak het Elvis en Priscilla alvast niet aan plaats. Hoewel het naar celebrity-normen misschien een bescheiden stulpje is, zullen het uitgesproken design en de geschiedenis die met het huis komen er wellicht voor zorgen dat het niet lang te koop staat.