Oostende en Antwerp Giants spelen dit weekend eerste wedstrijd in BXNT League

De tweede speeldag in de BNXT League brengt dit weekend de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen van Antwerp Giants en kampioen Oostende. De Sinjoren ontvangen vanavond (20 uur, Lotto Arena) Leuven Bears, de West-Vlamingen reizen zaterdag (20u30 Winketkaai) naar vice-kampioen Mechelen. De partij van zondag (14 uur, Forum) tussen Okapi Aalst en Limburg United is rechtstreeks op Sporza.

Telenet Giants Antwerp ontvangt vanavond in de Lotto Arena Leuven Bears. De Bears, die vorige week nipt en na één verlenging wonnen van Spirou Charleroi, missen Thibault Vanderhaegen (pols), Wouter Willems (knie) en de Amerikaan Brevin Pritzl (hand) die maanden out zijn. “We blijven op onze hoede. Leuven Bears blijft ondanks de blessuregolf een gevaarlijke opponent,” beseft Roby Rogiers.

Kampioen Oostende reist zaterdag naar vice-kampioen Kangoeroes Mechelen. Net als voor de Giants is het voor de kustploeg de eerste competitiewedstrijd. De ploeg van coach Dario Gjergja kwam woensdag wel uit in de fel beladen Champions League partij in de COREtec Dôme en versus Galatasaray Istanbul. Oostende verloor tegen de miljoenenploeg uit Turkije, maar tankte wel vertrouwen voor de wedstrijd in Kangoeroes Mechelen. De Maneblussers openden vorige week met een nederlaag in Brussels. “We willen die misstap rechtzetten. Niet eenvoudig vermits Oostende ook dit seizoen de favoriet is,” zei ancien Domien Loubry.

Okapi Aalst-Limburg United live op Sporza

Bergen-Brussels en Charleroi-Luik fonkelen zaterdag ook nog op de affiche. Zondag is er tenslotte nog Okapi Aalst-Limburg United. Deze wedstrijd wordt vanaf 14 uur rechtstreeks op Sporza uitgezonden. De Ajuinen begonnen vorige week aan de campagne met een nederlaag in Luik. Limburg United begon indrukwekkende versus Bergen.

Programma 2de speeldag BNXT League:

vrijdag 20.00 Antwerp Giants-Leuven Bears;

zaterdag 20.30 Kangoeroes Mechelen-Oostende; Charleroi-Luik; Bergen-Brussels;

zondag 14.00 Okapi Aalst-Limburg United