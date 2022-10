Tot 2.000 euro steun voor wie een Sint Barbara-viering organiseert

Sint Barbara, de patroonheilige van de gevaarlijke beroepen, wordt doorgaans op 4 december gevierd. Omdat de afgelopen jaren omwille van corona heel wat evenementen in dit kader zijn afgelast, wil Ecru Erfgoed de gebruiken hier rond aanmoedigen. “Iedereen die een traditionele viering of herdenking organiseert kan een projecttoelage van 200 euro aanvragen in ruil voor een verslag en beeldmateriaal van de activiteit”, zegt Leen Roels van Ecru. “Grote projecten die breder gaan dan de viering kunnen tot 2.000 euro aanvragen.” Meer info is terug te vinden op de website ecru.be. (cn)

Meer info is terug te vinden op de website ecru.be.