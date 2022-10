Amerikaanse worstelvedette en moeder van drie overleden op 30-jarige leeftijd, doodsoorzaak onbekend

In de Amerikaanse staat Florida is Sara Ann Lee overleden. De 30-jarige maakte naam in de WWE (World Wrestling Entertainment) en laat drie kinderen na. Aan wat de Amerikaanse is overleden, werd niet bekendgemaakt.

Sara Lee sukkelde de voorbije dagen wel met een infectie aan de sinussen, in die mate dat ze pas recent opnieuw twee dagen op rij een training kon afwerken. Of deze infectie haar fataal is geworden, is niet duidelijk.

Lee, ook succesvol in het powerliften, triomfeerde in 2015 in de show ‘Tough Enough’. In deze tv-format ging de WWE op zoek naar talenten. Dankzij haar ‘zege’ kreeg Lee een eenjarig contract aangeboden bij de WWE. Dat leverde haar verschillende tv-optredens op maar een jaar later werd haar contract niet verlengd. Toch bleef Lee populair in het wereldje omdat ze ‘the girl next door’ bleef. Lee was gehuwd met worstelvedette Westin Blake met wie ze samen drie kinderen heeft.