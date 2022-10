Belgian Cat Becky Massey beleeft schitterend debuut bij Estudiantes Madrid na opmerkelijk vliegschema, Emma Meesseman mist competitiestart

Dat Becky Massey (22) schitterde bij haar debuut in het buitenland en de sterke Spaanse Lega Femenina is opmerkelijk. Zeker als je haar vliegschema van de afgelopen week bekijkt. “We vertrokken zondag van Sydney over Dubai richting Brussels. Na een reis van meer dan dertig uur en negen uur jetlag in de benen arriveerden we maandagnamiddag in België. Veel tijd om de familie te begroeten was er niet. De “was en de plas” en dinsdag terug het vliegtuig op richting Madrid. Na de kennismaking met team vertrokken we woensdag naar Tenerife,” zei Becky Massey.

De eerste wedstrijd in de Lega Femenina bracht donderdagavond meteen succes voor Billie (3 punten, 2 rebounds) en Becky Massey. Becky Massey werd met zestien punten tevens topschutter en tekende ook nog voor 2 rebounds en 1 assist. Ze pakte ook uit met een 6 op 9 aan shotprestatie, waaronder 2 bommen en leidde Estudiantes Madrid mee naar de 57-69 zege in Tenerife. Een schitterende prestatie dus van de 1m88 grote forward van de Belgian Cats. Veel tijd om te genieten is er niet. Volgende week woensdag is er de thuiswedstrijd tegen Cadi La Seu en collega Belgian Cat Elise Ramette. Ramette (2 rebounds, 1 assist) debuteerde bij Cadi La Seu met een 51-64 nederlaag tegen Jairis. Serena-Lynn Geldof (7 punten, 3 rebounds, 1 assist) won met Zaragoza met 68-63 van Ensino. In Italië kreeg Antonia Delaere rust. Zij zag haar nieuwe ploeg Venetië met 80-68 zegevieren van Campobasso. Nog in de Serie A1 won Kim Mestdagh (4 rebounds, 3 assists) met kampioen Schio met 67-38 van San Giovanni. Net als Venetië voor Schio een tweede opeenvolgende zege.

Emma Meesseman mist competitiestart bij Fenerbache Istanbul

De Turkse KBSL gaat komend weekend van start. Belgian Cat Emma Meesseman mist met een kuitblessure haar debuut bij haar nieuwe club Fenerbache Istanbul (versus Mersin). Meesseman heeft haar eerste week revalidatie achter de rug en hoopt over een viertal weken haar comeback te maken.

Emma Meesseman mist de competitiestart in Turkije. — © AFP

Vier Belgian Cats in FranrkijkIn Frankrijk zijn ook vier Belgian Cats van de partij. De Franse LFB start pas einde oktober en de eerste speeldag brengt met Villeneuve D’Ascq (met Hind Ben Abdelkader) versus ASVEL Lyon (met Julie Allemand) een leuke affiche. Julie Vanloo en Kyara Linskens zitten in de selectie van BLMA Montpellier waar Valéry Demory (bondscoach Belgian Cats) de coach is. De 21-jarige en Belgische Speelster van het Jaar Maxuella Lisowa zet ook haar eerste stappen in het buitenland. Zij verliet Castors Braine en komt dit seizoen uit bij het Israëlische E. Ramla. De competitie begint pas op 20 oktober, maar vanaf volgende week gaat Lisowa met Ramla in de kwalifcaties van de Euroleague op zoek naar een stek in de groepsfase.