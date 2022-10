Bladeren door borsten: boek ‘Taboob’ van Genkse fotografe Noortje Palmers nu verkrijgbaar

Ken je Taboob nog? Het Instagram-project van de Genkse fotograaf Noortje Palmers en grafisch vormgever Jasper Declercq ging de strijd aan met de censuur van vrouwenborsten op Instagram. Het duo bundelt hun werk in een gelijknamig boek, dat vanaf nu verkrijgbaar is.

Noortje Palmers en Jasper Declercq onderzochten met de Instagrampagina @taboobofficial hoe Instagram tepels censureert. Het algoritme blokkeert naakte vrouwenborsten, maar wat is een vrouwenborst volgens een computerprogramma? Moet een borst rond zijn? Wit? Moeten borsten tepels hebben of niet?

Samen met stylisten Farah el Bastani en Harriet Wouters fotografeerden Noortje en Jasper 75 verschillende borsten en zwierden de beelden online. De ene borst werd versierd met confetti, de andere werd blauw geverfd. De ene tepel werd verstopt, de andere juist extra benadrukt. Het resultaat? Van de 75 foto’s geraakten uiteindelijk toch zo’n 60 borsten door de censuur. Het account zelf werd wel verwijderd door Instagram. Twee keer zelfs.

(lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Instagram-pagina van Taboob kan je dus niet meer bezoeken, maar de foto’s worden nu wel gebundeld in een boek, dat met dezelfde naam gedoopt werd. De glimmende cover en het afwisselend gebruik van kalkpapier, dat een extra speciaal effect oplevert, is het werk van boekdesigner Tina De Souter.

‘Taboob’ is vanaf nu verkrijgbaar in een box, samen met nog drie andere kunstboeken, of apart. Jouw exemplaar bestellen? Dat kan via de website van de Mechelse drukkerij Buroform. De oplage is beperkt, dus wees er snel bij.

Taboob, 24,50 euro bij drukkerij Buroform