Basisscholen vormen Klimaatbende in strijd voor het milieu in Herk-de-Stad

Herk-de-Stad

De zes basisscholen van Herk-de-Stad gaan bekijken hoe ze op energie kunnen besparen en ze beloven tegen het einde van volgend schooljaar minder CO2 uit te stoten. Ze vormen daarvoor samen met de stad een klimaatbende. Ze kunnen niet meer terug, want de beloftes zijn vastgelegd in een charter dat ze plechtig hebben ondertekend.

“Als stadsbestuur van Herk-de-Stad ondernemen we al heel wat initiatieven om de opwarming van het klimaat te bestrijden”, legt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) uit. “Met de klimaatbende willen we ook de jonge generatie Herkenaren mee aan boord nemen. Daarom dagen we de scholen uit om twee doelstellingen te realiseren: het energiegebruik op school te onderzoeken en beperken en maatregelen nemen om tegen het einde van het schooljaar vijf procent minder CO2 uit te stoten.”

De scholen rapen de handschoen op. Basisscholen Herx en Sint-Martinus in Herk-de-Stad, De Schuit in Schulen, De Zeppelin in Donk, ’t Leer-rijk in Schakkebroek en Sint-Jan in Berbroek zetten enthousiast hun handtekening onder het klimaatcharter. lw