Darters gaan verbaal met elkaar in de clinch en ook publiek laat zich niet onbetuigd

Een wedstrijd in de tweede ronde van de World Grand Prix is uitgedraaid op een verbale discussie tussen de Nederlander Danny Noppert en zijn Engelse opponent Nathan Aspinall. Noppert vond dat Aspinall het publiek te fel opjutte.

De Nederlander leek op weg naar een probleemloze zege door het winnen van de twee eerste sets. Maar Aspinall knokte zich terug in de wedstrijd en bracht de stand in sets in evenwicht waardoor een derde en beslissende set nodig was.

Aspinall zocht in Leicester duidelijk de steun van het publiek en kreeg die ook, wat door Noppert maar matig werd geapprecieerd. ‘The Freeze’ geraakte duidelijk oververhit en verloor zijn momentum, zeker toen Aspinall ook verbaal contact zocht met zijn Nederlandse tegenstander.

Nadat Aspinall de wedstrijd uitgooide, leken beide spelers elkaar even te ontlopen maar uiteindelijk kwam het toch tot een ‘shake hands’. “Danny heeft me gefeliciteerd met mijn zege”, reageerde Aspinall droogjes.