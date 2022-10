Politie dankt Youtuber voor oplossen van 29 jaar oude verdwijningszaak

Elisabeth Wessels liet in 1989 het leven in Verdun, maar haar lichaam werd nu pas geïdentificeerd. — © Shutterstock

29 jaar na haar verdwijning is het lichaam van Elisabeth Wessels geïdentificeerd. De Duitse vrouw liet in 1989 het leven in Verdun. Dat het lijk in Verdun - dat vooralsnog anoniem was - aan de oude Nederlandse verdwijningszaak kon worden gelinkt, heeft de politie te danken aan Infocrimes, een Youtube-kanaal dat zich bezighoudt met onopgeloste criminele zaken.

Infocrimes is het project van de Franse Youtuber Bruno die gepassioneerd is door zogenaamde coldcases, oude zaken die onopgelost in politiekasten zijn blijven liggen. Via zijn Youtube-kanaal gaat Bruno op zoek naar nieuwe aanwijzingen of pistes die destijds over het hoofd werden gezien. Hij stelt regelmatig nieuwe hypotheses voor. Sommige theorieën lijken lachwekkend, maar nu heeft zijn zoekwerk toch heel wat opgeleverd.

Infocrimes sloeg erin een vrouw die meer dan 30 jaar geleden anoniem het leven liet een identiteit te geven: Elisabeth Wessels. De Duitse vrouw woonde lange tijd in een Nederlandse sekte en werd voor de laatste keer levend gezien in 1989 aan het station van Verdun.

“We hebben destijds alle sporen onderzocht, maar zonder resultaat”, herinnert commandant Franck Breneur zich over het onbekende lichaam dat ze hadden teruggevonden. “Bruno nam contact met ons op en zei dat hij zelf wat onderzoek had gedaan. Hij had op de website van de Nederlandse politie een bericht teruggevonden over de verdwijning van een jonge vrouw in 1989 en vertelde dat dit wel eens onze gezochte vrouw kon zijn.”

Link met seriemoordenaar

De Franse politie nam daarop contact op met hun Nederlandse collega’s en stuurden DNA van het lichaam op. In Nederland werd het DNA vergeleken met dat van familieleden van Elisabeth Wessels en er werd meteen een match gevonden.

De reden waarom Bruno bij Elisabeth Wessels uitkwam, is omdat hij al langer onderzoek doet naar een andere zaak, die van seriemoordenaar Michel Fourniret. “Tijdens het doornemen van alle artikels over Fourniret stootte ik op een krantenartikel over een ongeïdentificeerd lijk in Verdun. Het lijk was in 2004 nog opgegraven om te onderzoeken of ze geen slachtoffer van Fourniret kon zijn”, verklaart de Youtuber.

Het lichaam van Elisabeth Wessels werd intussen teruggegeven aan haar familie.