Zeskamp zorgt voor hilariteit bij KLJ in Waltwilder

Bilzen

In Waltwilder hebben de jongeren van de KLJ met veel spel en plezier de aftrap van een nieuw jaar bij de jeugdbeweging gegeven. “We hebben er een frisse lading nieuwe leden erbij”, lacht hoofdleidster Inez Hoessels (23). “Als troef hebben we natuurlijk ons uitgestrekt speelterrein aan de Grittelberg. Ideaal voor buitenspelen en activiteiten”, vult hoofdleider Jens Habex (23) aan. Tijdens de startdag werd er ingezet op samenhorigheid. “Naast de typische KLJ-spelletjes zoals Dikke Bertha en vlaggenroof, hadden we ook een zeskamp waarbij de skippybal en het bloklopen voor de nodige hilariteit zorgde”, lachen de enthousiaste jongeren. Iedereen vanaf 11 jaar is welkom om op zondagnamiddag aan te sluiten bij deze toffe bende jongeren. joge