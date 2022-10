Bewoonster loopt rookintoxicatie op bij zware woningbrand in Sint-Truiden

Vrijdagmorgen om 1.45 uur is een uitslaande brand uitgebroken in een rijwoning in de Festraetsstraat te Sint-Truiden. De bewoonster kon op tijd ontsnappen, maar liep wel lichte rookintoxicatie op. Het huis is onbewoonbaar.

Toen de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg vrijdagochtend aankwam, sloegen de vlammen al hoog door het raam en deur. De 40-jarige bewoonster had tijdig de woning kunnen verlaten, maar liep wel een lichte rookintoxicatie op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. “Wij waren vrij snel ter plaatse en hebben meteen de aangrenzende woningen gevrijwaard van overslaande vlammen”, zegt brandweerkapitein Steven Rennen. “We hadden het vuur in de brandende woning vrij snel onder controle. Een van de naastliggende panden was onbewoond. In de andere woning konden de bewoners tijdig door de buren verwittigd worden om een veilige plek op te zoeken.”

“Het was schrikken toen onze buren vannacht volop aanbelden en op onze deur klopten”, vertelt de buurvrouw. “Wij waren net wakker geworden van de rook die in onze woning hing. Toen we buiten kwamen, schrokken we van de vlammen die uit de woning naast ons sloegen, op amper een paar meter van onze deur. Gelukkig zijn wij gespaard gebleven van het vuur en hebben we enkel rook- en waterschade.”

Mogelijk ontstond de brand door een sigaret in de zetel. Naast de brandweer, die het raam en de deur met houten panelen dichtmaakte, kwam ook Fluvius ter plaatse om de elektriciteitsstoring te herstellen. De woning is onbewoonbaar. (Jozef Croughs)