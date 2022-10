P!NK eerste naam voor Werchter Boutique en Pinkpop

P!nk komt in 2023 naar Werchter én naar Pinkpop. In Werchter is ze in juni headliner van Boutique.

Volgende zomer brengt haar nieuwe tournee P!NK nog eens naar Europa. Het is van de Beautiful Trauma World Tour in 2019 geleden dat de Amerikaanse zangeres in onze contreien was. Op zaterdag 17 juni 2023 is ze headliner van Werchter Boutique. Tickets gaan in verkoop op vrijdag 14 oktober om 10 uur via ticketmaster.be. Een ticket kost 108 euro. Er is ook een limited edition ‘Golden Circle’ ticket, dat toegang geeft tot het vak net voor het podium tijdens de show van P!NK, te koop aan 159 euro. De Amerikaanse is ook headliner van Pinkpop 2023. De 52e editie vindt plaats op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni. Tickets zijn vanaf zaterdag 26 november te koop via Ticketmaster.

cru