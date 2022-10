Mercedes geeft de toon aan in de regen in Japan, Max Verstappen rijdt derde chrono

Mercedes eindigde bovenaan de tabellen in de tweede vrije training in het Japanse Suzuka. George Russell ging in de gietende regen Lewis Hamilton vooraf. Max Verstappen klokte de derde tijd, maar wel op 9 tienden van Russell.

Geen Mick Schumacher in de tweede vrije training. De Haas van de Duitser was nog niet hersteld van zijn crash na afloop van het eerste trainingsuurtje. Net als toen lag de piste er ook nu doorweekt bij. Normaal hadden de F1-coureurs in deze training nieuwe slicks van Pirelli moeten testen en daarvoor was er een extra halfuurtje uitgetrokken: de sessie duurde 90 minuten in plaats van de normale 60. Door de regen werd de bandentest logischerwijze geschrapt, maar de 90 minuten bleven niettemin behouden.

Een groot deel van de sessie werd op intermediates afgewerkt en dit keer werden er meer rondjes op de teller gezet. Bijna iedereen had wel een momentje naast het tarmac, maar er gebeurden geen incidenten met grote schade. Vooral Charles Leclerc had het moeilijk om zijn bolide onder controle te houden.

“Het is allemaal vrij betekenisloos op zo’n grijze en natte dag. Morgen gaan de Red Bulls en de Ferrari weer bovenaan staan”, voorspelde Lewis Hamilton. (mc)