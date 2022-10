LIVE. Pas gestart, maar nu al rode vlag in doorweekte GP van Japan, Verstappen nog steeds op één

Afscheid van Daniel Ricciardo?

Het ziet er naar uit dat we eind dit seizoen afscheid zullen moeten nemen van Daniel Ricciardo in de Formule 1. De Australiër maakte in 2011 zijn debuut in de snelste racecompetitie ter wereld en kwam binnen als een groot talent. Toch bleef zijn teller op slechts 8 overwinningen staan, met als uitschieter zijn overwinning in de Grote Prijs van Monaco in 2018. Zijn plaats bij McLaren wordt ingenomen door Oscar Piastri. Het gerucht doet de ronde dat Ricciardo volgend seizoen reserve rijder zal worden bij Mercedes.