Amerikaans gerecht wil dat Trump meer overheidsdocumenten teruggeeft

Tientallen agenten van de federale politiedienst FBI hadden in augustus een huiszoeking uitgevoerd in Trumps landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida). Ze namen documenten in beslag die Trump onwettig uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. Sommige van die documenten zouden zelfs uiterst vertrouwelijke informatie bevatten. Mogelijk heeft Trump daarmee een strafbaar feit gepleegd, want volgens de wet had hij het materiaal moeten overdragen aan het Nationaal Archief.

Bij de huiszoeking werden ook enkele tientallen lege mappen aangetroffen, waarop stond aangegeven dat ze geheime informatie zouden bevatten. Het is onduidelijk wat er gebeurd is met de papieren die oorspronkelijk in die mappen zaten, zo melden The New York Times, CNN en Bloomberg. Maar volgens die media is nog niet bekend welke stappen de Amerikaanse overheid nu zal zetten om de documenten alsnog in bezit te krijgen. Een nieuwe huiszoeking behoort tot de mogelijkheden.