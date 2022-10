Britney Spears na spijtbetuiging moeder: “Rot op en neem je excuses mee”

The Britney-saga blijft duren. Lynne Spears, de moeder van Britney, had zich onlangs nog openlijk verontschuldigd voor de “pijn” die ze haar dochter heeft aangedaan. Maar de zangeres is niet gediend met haar vraag tot vergiffenis. “Rot op en neem je excuses mee”, antwoordde ze in een verborgen post op Instagram.

“Ik hou zoveel van je en mis je ontzettend! Britney, diep van binnen weet je hoeveel ik van je hou en dat ik je mis! Ik verontschuldig mij voor alles dat je pijn heeft gedaan!”, reageerde Lynne Spears enkele dagen geleden op een Instagram-post van haar dochter. Ze smeekte Britney om haar te deblokkeren op Instagram zodat ze konden praten.

De verontschuldiging komt er in de nasleep van de Free Britney-affaire. De Amerikaanse zangeres stond jarenlang onder bewind van haar vader, die volledige zeggenschap over haar opeiste na een mentale inzinking in 2008. De ondertoezichtstelling werd vorig jaar opgeheven na een slepende rechtszaak, maar Britney ligt nog steeds op ramkoers met haar ouders.

Dat blijkt dus ook uit het agressieve antwoord dat Britney formuleerde op de spijtbetuiging van haar moeder. “Moeder, rot op en neem je verontschuldigingen mee! En aan alle dokters die met mijn verstand hebben geknoeid: ik hoop dat jullie branden in de hel!”, schreef ze. Ook de conclusie liet weinig aan de verbeelding over: “Kiss my mother f-king ass!”