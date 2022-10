Beelden tonen hoe groep orka’s witte haaien opjaagt, vangt en verscheurt

Het was al langer bekend dat orka’s jagen op sommige haaiensoorten, maar er is nu voor het eerst onomstotelijk bewijs geleverd dat de zeezoogdieren ook witte haaien als doelwit kiezen. Een helikopter en een drone filmden afgelopen zomer hoe de killer whales witte haaien - de grootste roofvissen ter wereld - opjoegen, vingen en verscheurden in Mossel Bay in Zuid-Afrika.