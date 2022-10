Debutante Chelsea Sodaro verlost Amerika na twintig jaar in de Ironman Hawai en wint als eerste moeder het WK triatlon

Sensatie op de Ironman van Hawaï afgelopen nacht. De Amerikaanse Chelsea Sodaro (33) kroonde zich in de moeder aller triatlons bij haar debuut tot wereldkampioene in 8u33’46”, de tweede snelste tijd ooit op het eiland in de Stille Oceaan. Bovendien werd ze pas anderhalf jaar geleden mama.

Voor het eerst in de 44-jarige geschiedenis van de Ironman van Hawaï kregen de vrouwen een eigen race en wedstrijddag, twee dagen voor de mannen. Een goede beslissing, want de vrouwen verzorgden acht uur lang het spektakel. De Britse Lucy Charles-Barclay domineerde als topzwemster het gros van de race, maar werd vlak voor de start van de marathon voorbijgesneld door vijfvoudig wereldkampioene Daniela Ryf. De Zwitserse topfavoriete leek op weg naar een nieuwe demonstratie, maar had haar beste krachten verspeeld op de fiets. Charles-Barclay ging opnieuw op en over Ryf en reikte na drie opeenvolgende tweede plaatsen op Hawaï eindelijk naar het hoogste schavot.

Maar dat was buiten een ontketende Chelsea Sodaro gerekend. Een verrassing. De 33-jarige Amerikaanse nam anderhalf jaar geleden een lange pauze nadat ze voor het eerst moeder was geworden. Bovendien staat Sodaro vooral bekend als een specialiste van de korte en middellange afstand en waagde ze pas in juni van dit jaar in Hamburg de stap naar de volledige Ironman. Maar bij haar eerste deelname op Hawaï was het meteen raak voor de atlete die uitkomt voor het Belgische BMC Pro Triathlon Team. Een historische zege want Sodaro is de allereerste atlete die als moeder erin slaagt om Hawaï te winnen. En dat in de tweede snelste tijd ooit in Kailua-Kona. Bovendien verloste ze thuisland Amerika na twintig jaar droogte in Hawaï. Toen won Tim DeBoom bij de mannen als laatste Amerikaan op The Big Island. Bij de vrouwen treedt Sodaro 26 jaar later in de voetsporen van levende legende Paula Newby-Fraser, al was dat eigenlijk een Zimbabwaanse.

Lucy Charles-Barclay moest vannacht voor de vierde keer op een rij tevreden zijn met een tweede plek. Ze finishte acht minuten na Sodaro en was een minuutje sneller dan de Duitse titelverdedigster Anne Haug.

Er stond geen enkele landgenote aan de start. Slechts één atlete, Alexandra Tondeur, had zich geplaatst na een tweede plaats in het Zwitserse Thun maar kon niet voldoende budget verzamelen om de dure oversteek naar Hawai te maken.

In de mannenwedstrijd, die zaterdag wordt georganiseerd, staan twee landgenoten aan de start. Pieter Heemeryck en Kenneth Vandendriessche zullen de Belgische kleuren verdedigen. Onze landgenoten gaan voor een plaats in de top vijftien.