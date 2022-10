Amerikaans leger doodt twee IS-kopstukken bij luchtaanval in Syrië

“Amerikaanse strijdkrachten voerden met succes een aanval uit in het noorden van Syrië, waarbij zowel Abu-Hashum al-Umawi (...) als een andere hoge IS-functionaris werden gedood”, luidt het. “Deze aanval zal het vermogen van IS om de regio te destabiliseren en onze troepen en partners te treffen, verzwakken”, aldus generaal Michael Kurilla.

Het Amerikaanse leger verzekert ook dat volgens de informatie waarover het beschikt, “tijdens deze operatie geen burgers zijn gedood of verwond”. Ook raakten geen Amerikaanse strijdkrachten gewond noch werd Amerikaans materiaal beschadigd.

Woensdagavond hadden Amerikaanse troepen al een andere IS-leider gedood in een helikopteroperatie in het noordoosten van Syrië, zei het Amerikaanse commando eerder.

De VS blijven zich richten op de leiding van de jihadistische groep, die ondanks de nederlaag in 2017 in Irak en in 2019 in Syrië nog steeds aanslagen pleegt via slapende cellen in beide landen.