Wat is er gebeurd met Tanja Groen, het meisje van 1 miljoen?

Maastricht/Hasselt

Wijlen Peter R. de Vries hoopte met een beloning van een miljoen euro een doorbraak te forceren in de verdwijning van de Nederlandse Tanja Groen in 1993. De krant De Limburger meldde vrijdag dat justitie nu Marc Dutroux in het vizier heeft. De mogelijkheid dat de paden van de 18-jarige studente en de moordenaar elkaar in Maastricht hebben gekruist, blijkt in het verleden nooit uitputtend onderzocht.