Werkgevers volgen stijgende coronacijfers met argusogen: “Meteen een week ziekteverlof is niet de bedoeling”

Het aantal coronabesmettingen neemt toe en dat laat zich ook voelen bij de werkende bevolking. De besmettingen bij werknemers zijn eind vorige maand met een derde toegenomen. “We zijn waakzaam en volgen het op de voet”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

We staan aan het begin van een nieuwe besmettingsgolf en die uit zich vanzelfsprekend ook op de werkvloer. Cijfers van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven/IDEWE) tonen dat er in de tweede helft van september een toename was met 36 procent ten opzichte van de eerst maandhelft.

De incidentie neemt in alle sectoren toe, maar vooral in de zorg. “We zien dat personeel uitvalt, maar niet massaal”, zegt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel die niet bezorgd is. Het aantal coronapatiënten in zijn ziekenhuis is wel al twee weken in stijgende lijn. “We zijn nooit onder de twintig geweest, nu zitten we weer aan 33.” Dat is behapbaar en zal dat hopelijk blijven, zegt Noppen. “Er is een flinke immuniteit onder de bevolking, door vaccinatie en doorgemaakte ziekte. Moesten de cijfers toch omhoogschieten dan liggen de draaiboeken klaar.”

Werkgeversorganisatie Voka merkt dat het aantal coronabesmettingen in bedrijven opnieuw toeneemt. Het zijn vooral grote werkgevers die uitval signaleren. “We zijn waakzaam en volgen de situatie op de voet, maar er is geen reden tot paniek. De besmettingen verlopen vrij mild”, zegt Maertens. Hij pleit niet voor nieuwe maatregelen. “Wie besmet is blijft thuis als dat kan of beschermt zijn omgeving met een mondmasker. Het is niet de bedoeling om standaard een week in ziekteverlof te gaan bij een besmetting. Als het werk dat toelaat, werk je gewoon verder van thuis uit. Het is aan de arts om hier de juiste inschatting te maken.”

(agg)