Adidas wil deal met Kanye West herbekijken na ‘White Lives Matter’-shirt, rapper reageert boos

Adidas wil de deal die het afsloot met Kanye West herbekijken, nadat de Amerikaanse muzikant in het openbaar verscheen in een ‘White Lives Matter’-shirt. Dat schrijft de BBC.

Het Duitse bedrijf vermeldde de controverse niet expliciet, maar schrijft in een statement wel dat “succesvolle partnerships gegrond zijn in wederzijds respect en gedeelde waarden”. West reageerde alvast in een inmiddels verwijderd Instagram-bericht, waarin hij schreef dat Adidas zijn designs heeft “gestolen” en “IK BEN ADIDAS”.

De ‘Yeezy’-lijn is volgens Adidas “één van de meest succesvolle samenwerkingen in de geschiedenis van onze industrie”.

De uitspraak ‘White Lives Matter’ is met name in de Verenigde Staten omstreden, omdat het een recactie is op de ‘Black Lives Matter’-beweging, die racisme en politiegeweld aanklaagt.