Lichaam van vermiste Natacha de Crombrugghe gevonden: een overzicht van acht maanden onzekerheid

Meer dan acht maanden lang hield de zoektocht naar de vermiste Natacha ons in de ban. Vandaag hebben haar ouders bevestigd dat hun dochter geïdentificeerd is, nadat enkele weken geleden menselijke resten werden aangetroffen in de Peruviaanse provincie Caylloma, zo’n 45 kilometer van de plek waar Natacha voor het laatst werd gezien. Een overzicht van acht maanden onzekerheid.