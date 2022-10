REACTIES. Gustaf Nilsson is met twee goals de grote man bij Union, Karel Geraerts glundert: “Dit is magisch”

“Ik ben heel blij dat ik kon invallen en de ploeg kon helpen met twee goals”, reageerde matchwinnaar Gustaf Nilsson. “Dat bezorgt mij een geweldig gevoel en voor de ploeg was het ook een fantastische avond. De goal was een geweldige pass van Simon (Adingra, red.), ik denk dat de afwerking ook mooi was. Bij de tweede goal moest ik gewoon goed reageren.”

© REUTERS

Kapitein Teddy Teuma toonde zich opgetogen met de negen op negen van Union. “We hebben vandaag weer een stap vooruit gezet”, aldus de Maltese middenvelder. “We hebben tegen Union Berlin al laten zien dat we iets kunnen halen tegen een grote ploeg. We hebben er vandaag hard voor moeten werken. Maar ik vind wel dat het verdiend was. We hebben ze onder druk gezet en veel kansen afgedwongen. Dit is geen hold-up, maar wel de verdienste van ons harde werk.”

“De wissels deden waarvoor ze dienen”

Het was een rollercoaster van emoties voor Union-coach Karel Geraerts. De Limburger had ook zijn aandeel, zijn wissels maakten het verschil: “Onze invallers hebben iets extra gebracht. Ik ben blij voor Nilsson.”

Kun je je emoties tijdens de slotminuten omschrijven? “Moeilijk. Het is een fantastische exploot. Je kunt niet ontkennen dat zo een einde altijd ongelofelijk veel deugd doet. Het was magisch.”

Tot minuut tachtig misten jullie efficiëntie. Hoe analyseer je dat? “Onze eerste helft was goed tegen een sterk Braga. Zij hebben veel snelheid en techniek, maar we hebben goed weerwoord geboden. We kregen zelf ook kansen, maar scoorden niet. Het doelpunt van Braga was de ommekeer, nadien zijn we nog beter gaan voetballen, al heeft Moris ons wel nog moeten rechthouden. We zijn voor die ingesteldheid beloond.”

Nilsson was beslissend met twee goals. Je wissels loonden. “Dit toont dat een brede kern geen overbodige luxe is. Ik ben blij voor Gustaf, hij heeft veel blessureleed gekend. Ik kan mijn invallers gevraagd om niet zomaar als toerist op het veld te komen. Ze moesten iets extra brengen, dat hebben ze gedaan. Gustaf heeft bewezen dat hij meer is dan een targetman. Hij heeft ook goede voeten. Ik ben tevreden dat we hem ter beschikking hebben.”

Jullie hebben 9/9. Hoe zie je het vervolg?“We moeten bescheiden blijven. Ik denk alleen maar aan de volgende match. We zitten nu wel in een goeie positie, we mogen ambitieus zijn en mogen dromen van de volgende ronde. Maar eerst even genieten. (lacht) Alleen niet te lang.”