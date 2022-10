Voldoende bewijs tegen zoon van Joe Biden voor vervolging wegens belastingfraude

Amerikaanse rechercheurs die onderzoek doen naar Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden, zien voldoende bewijs om hem te vervolgen. Dat meldt The Washington Post op basis van ingewijden. Hunter Biden zou aangeklaagd kunnen worden voor belastingfraude en het geven van een valse verklaring over een wapenaankoop.

Het is nu aan justitie van de staat Delaware om Biden al dan niet te vervolgen. De topaanklager is daar David C. Weiss, die zijn plek te danken heeft aan voormalig president Donald Trump. Een woordvoerder van Weiss wilde tegenover de Amerikaanse krant niet reageren op de zaak.

Het onderzoek naar Hunter loopt al jaren. Trump gebruikte het vaak als munitie tegen Joe Biden en de Democraten tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op Hunters financiën met betrekking tot zijn werkzaamheden in het buitenland en zijn consultancywerk.

Nadien werd vooral onderzocht of Hunter wel al zijn inkomsten had aangegeven en of hij had gelogen over zijn drugsgebruik bij de aankoop van een wapen in 2018.

De advocaat van Hunter Biden laat in reactie weten ervan uit te gaan dat de aanklagers het bewijs zorgvuldig wegen. Ook zegt de advocaat dat de degenen die nu uit het onderzoek hebben gelekt, strafbaar zijn. Hij wil dat daar een onderzoek naar komt.

Hunter, de Amerikaanse presidents enige overlevende kind met zijn eerste vrouw, geldt mede vanwege zijn alcohol- en drugsverslaving in het verleden als een enfant terrible. In december 2020 erkende hij dat er een onderzoek naar hem loopt. Hij zei destijds de kwestie zeer serieus te nemen en was ervan overtuigd dat een “professionele en objectieve beoordeling” zal aantonen dat hij zijn zaken op een legale en gepaste manier heeft afgehandeld.